Nach Chrishell-Trennung: Jason Oppenheim knutscht Unbekannte

Jason Oppenheim (45) scheint mittlerweile endgültig über seine Ex Chrishell Stause (40) hinweg zu sein! Im Dezember 2021 machten die Selling Sunset-Stars ihre Trennung publik. Der Unternehmer hatte nach dem Liebes-Aus mit heftigem Liebeskummer zu kämpfen: Im April gab er in einem Interview sogar preis, dass er immer noch in die Blondine verliebt ist. Doch inzwischen scheint Jason das Ende seiner Beziehung verarbeitet zu haben: Er wurde nun beim Knutschen mit einer anderen Frau abgelichtet!

Paparazzi lichteten den 45-Jährigen vor wenigen Tagen auf der griechischen Urlaubsinsel Mykonos ab. Mit einer hübschen Blondine ging er offenbar im Einkaufszentrum Nammos Village shoppen. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, wirkten Jason und die Unbekannte total vertraut. Während sich die beiden auf einem Schnappschuss lächelnd unterhalten, küssen sie sich auf einem weiteren Foto sogar! Ob sich da wohl eine neue Romanze anbahnt?

Jasons Ex Chrishell ist schon seit einigen Monaten wieder frisch verliebt. Anfang Mai machte sie in der "Selling Sunset"-Wiedersehensfolge ihre neue Beziehung zur Musikerin G Flip publik. Mit dem Gesangstalent ist die 40-Jährige auch total glücklich, wie sie vor wenigen Tagen im Interview mit Vogue verriet: "Ich liebe es einfach, in der Nähe von G zu sein."

Getty Images Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Star

Getty Images Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Bekanntheit

Instagram / chrishell.stause G Flip mit der "Selling Sunset"-Bekanntheit Chrishell Stause

