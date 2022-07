Nach Kindstod: Lauren Goodger von Anteilnahme überwältigt!

Lauren Goodger (35) muss einen schrecklichen Verlust verkraften! Die britische TV-Bekanntheit hatte im Juli vergangenen Jahres verkündet, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Im Netz versorgte sie ihre Community regelmäßig mit Schnappschüssen ihres Babybauches und fieberte der Ankunft von Baby Nummer zwei entgegen. Doch dann der Schock: Laurens Baby starb nur wenige Tage nach der Geburt – im Netz gaben ihre Fans ihr Halt!

Eine Sprecherin der britischen TV-Persönlichkeit richtete nun gegenüber OK! in ihrem Namen ein großes Dankeschön an ihre Community aus: "Die Nachrichten waren so schön und auch wenn es den Schmerz nicht lindert, hat es ihr wirklich geholfen zu sehen, wie viel Unterstützung es gibt." Von der Anteilnahme sei Lauren total gerührt und überwältigt.

Ihr Ex-Freund und Vater der kleinen Lorena, Charles Drury meldete sich nach den tragischen Neuigkeiten ebenfalls via Instagram mit emotionalen Zeilen zu Wort: "Unser wunderschönes Mädchen, du warst in jeder Weise perfekt, der 8. Juli 2022 wird für immer dein Tag sein. Dein kleines Herz wird für immer in mir schlagen. Ich werde dich immer lieben."

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, Februar 2022

Anzeige

Instagram / laurengoodger TV-Sternchen Lauren Goodger

Anzeige

Will / MEGA Lauren Goodger und Jake McLean im März 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de