Wow! Barack Obama ist erstmals für einen Emmy nominiert!

Barack Obama (60) wagt sich auf neue Karrierewege! Seit dem Ende seiner Amtszeit ist es um den ehemaligen US-Präsidenten etwas ruhiger geworden. Der frühere Politiker genießt das Leben mit seiner Frau Michelle (58) und widmet sich seinen Herzensprojekten – wie zum Beispiel der Serie "Unsere wunderbaren Nationalparks", der er seine Stimme lieh. Dafür könnte er nun geehrt werden: Barack ist für einen Emmy Award nominiert!

Wie verschiedene US-Medien, darunter People, berichten, wurde der zweifache Vater in der Kategorie "Herausragende Erzähler" für einen der begehrten Preise aufgestellt. Doch Barack ist nicht der einzige Promi, der um die Auszeichnung kämpft – auch Schauspielerin Lupita Nyong'o (39), Forscher-Ikone David Attenborough (96) und der ehemalige Basketballer Kareem Abdul-Jabbar (75) bangen um den Emmy. Am 12. September findet die Preisverleihung statt.

Für Barack ist es die erste Emmy-Nominierung – es wäre jedoch nicht der erste Preis der Entertainment-Branche für ihn. Dreimal wurde er in der Vergangenheit bereits für einen Grammy Award für das beste gesprochene Album nominiert. Zweimal konnte er die Statue mit nach Hause nehmen, 2006 für seine gelesene Autobiografie "Dreams from My Father" und 2008 für "The Audacity of Hope".

Instagram / barackobama Barack und Michelle Obama im Oktober 2021

Getty Images Barack Obama, ehemaliger US-Präsident

Getty Images Barack Obama im Oktober 2021

