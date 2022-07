Zum Todestag: Lisa Marie Presley zollt Sohn Benjamin Tribut

Lisa Marie Presley (54) teilte eine rührende Erinnerung mit ihren Fans! Im Juli 2020 kamen furchtbare Neuigkeiten an die Öffentlichkeit: Ihr Sohn Benjamin Keough hatte sich selbst eine Schussverletzung zugefügt und starb daraufhin an den Folgen. Ein großer Schock für die Tochter des im Jahr 1977 verstorbenen Megastars Elvis Presley (✝42). Anlässlich Benjamins zweiten Todestag meldete Lisa sich nun mit einer liebevollen Erinnerung im Netz!

Via Instagram veröffentlichte Lisa am Mittwoch einen herzzerreißenden Schnappschuss, mit dem sie sich an ihren verstorbenen Sohn erinnerte. Mit diesem verriet sie, dass sie und Benjamin sich vor seinem Tod passende Tattoos stechen ließen, um ihr Verhältnis zueinander zu symbolisieren. "Vor einigen Jahren, am Muttertag, haben mein Sohn und ich uns diese Tattoos auf unsere Füße stechen lassen. Es ist ein keltischer Ewigkeitsknoten. Er symbolisiert, dass wir für immer miteinander verbunden sein werden", schrieb sie zu dem Bild, auf dem ihre beiden Füße samt der Bemalung zu sehen sind.

Bereits kurz nachdem die Nachricht von Benjamins Tod um die Welt gegangen war, offenbarte ein Insider gegenüber TMZ, dass die 54-Jährige ihren Sohn "verehrt" habe. Das spiegelte sich jetzt auch wieder in dem Post wieder, in dem sie Benjamin Tribut zollte. "Wir haben [das Tattoo] sorgfältig ausgewählt, um unsere ewige Liebe und unsere ewige Verbindung zu repräsentieren", trauerte sie in ihrem Beitrag.

MEGA Lisa Marie Presley und ihr Sohn Benjamin Keough, Musiker

Instagram / lisampresley Lisa Marie Presleys und Benjamin Keoughs Füße

Collage: Instagram Lisa Marie Presely und Benjamin Keough

