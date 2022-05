Lisa Marie Presley (54) meldet sich nach dem Tod ihres Sohnes Benjamin Keough zu Wort. Im Juli 2020 beging der Enkel von Elvis Presley (✝42) im Alter von gerade einmal 27 Jahren Suizid. Seine Schwester Riley Keough (32) erinnert immer wieder öffentlich an ihren Bruder. Auch seine Mutter ist nach diesem Schicksalsschlag untröstlich. Nach einer längeren Funkstille meldete sich Lisa Marie nun auch wieder im Netz und berichtete: Die Trauer um Benjamin ist allgegenwärtig.

In einem Instagram-Beitrag schrieb die 54-Jährige: "Ich trauere um meinen Sohn und werde es immer tun. Der Weg durch diese schreckliche Trauer, die mein Herz und meine Seele völlig zerstört und in fast nichts zerschlagen hat, hat mich völlig verschlungen." Seit dem Verlust von Benjamin habe sie ihre Prioritäten ausschließlich auf die Familie gelegt: "Abgesehen von meinen anderen drei Kindern gibt es nicht mehr viel, was meine Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt."

Der Grund für ihre Social-Media-Rückkehr ist jedoch der anstehende Film "Elvis" über ihren Vater. "Es bricht mir das Herz, dass mein Sohn nicht hier ist, um ihn zu sehen. Er hätte ihn auch absolut geliebt", versicherte Lisa Marie und lobte vor allem Austin Butler (30), der in dem Kinofilm in die Rolle der Rock'n'Roll-Legende geschlüpft ist.

Riley Keough und ihr Bruder Benjamin

Lisa Marie Presley und ihre Kinder im Februar 2021

Austin Butler, US-amerikanischer Schauspieler

