"Eating with my Ex"-Teilnahme: So war es für Andrej Mangold

Wie erging es Andrej Mangold (35) bei diesem Abenteuer? Der ehemalige Basketballspieler wurde dank seiner Liebessuche als Bachelor berühmt. Auch jetzt wagte er sich wieder an ein Format heran, das sein Liebesleben thematisiert: Für "Eating with my Ex" traf sich der einstige TV-Junggeselle mit seiner Verflossenen Pauline Fernández zum Dinner, um dort über die gescheiterte Beziehung und neue Wege zu sprechen. Mit ihr war er noch vor seiner Zeit als Rosenkavalier liiert. Andrej verriet Promiflash nun, wie es ihm bei diesem Wiedersehen ergangen ist.

Im Promiflash-Interview versicherte der 35-Jährige, ganz entspannt an die Reunion mit seiner Ex herangegangen zu sein. "Ich habe mich sogar darauf gefreut, Pauline nach so langer Zeit mal wiederzusehen und zu hören, wie sich ihr Leben seit der Trennung entwickelt hat." Dennoch habe Andrej befürchtet, das Essen könnte in einen Streit ausarten. Für ihn sei die Show allerdings keine Aussprache, sondern "eher ein 'Wie geht es dir, lange nicht gesehen beziehungsweise gehört'" gewesen – auch wenn dabei die Beziehung thematisiert wurde.

Doch hätte Andrej auch mit einer anderen Ex teilgenommen – wie etwa mit seiner Bachelor-Siegerin und inzwischen Ex-Freundin Jennifer Lange (28)? "Nein, ich habe die Anfrage erhalten und wollte diese Show mit Pauline machen", stellte der gebürtige Hannoveraner klar.

"Eating with my Ex" – ab 14. Juli 2022 immer donnerstags auf discovery+

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, Ex-Bachelor

Anzeige

discovery+ Pauline Fernández und Andrej Mangold bei "Eating with my Ex"

Anzeige

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im September 2019 in Berlin

Anzeige



