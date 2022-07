Katharina Damms Babygirl ist da: Diese Promis gratulieren!

Die Stars und Sternchen freuen sich mit Katharina Damm! Die Influencerin verriet ihren Fans Anfang des Jahres, dass sie zum ersten Mal Mama wird – seitdem ließ die Brünette ihre Fangemeinde immer mal wieder an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Nun war es endlich so weit: Die Tochter der Beauty erblickte am Donnerstag das Licht der Welt. Nicht nur Katharina freut sich riesig darüber, dass ihre Kleine da ist – sondern auch die Promiwelt!

Unter dem süßen Instagram-Beitrag, mit dem Katharina die Geburt ihres niedlichen Sonnenscheins verkündet hatte, wurde die frischgebackene Mama in der Kommentarspalte mit liebevollen Glückwünschen überhäuft. So gratulierten unter anderem Cheyenne Ochsenknecht (22), Laura Maria Rypa (26) und Sarah Engels (29) – "Glückwunsch, ihr Lieben", schrieb Letztere.

Die Neu-Mama hat auch schon ein paar Details über ihre kleine Tochter verraten. Die niedliche Lorena Mara wurde am 14. Juli geboren – bei der Geburt war sie 55 Zentimeter groß und 4.160 Gramm schwer.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

AEDT / Action Press Sarah Engels, Sängerin

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrem Mann Leonardo und ihrer Tochter Lorena Mara im Juli 2022

