Kurzer brauner Pixie-Cut: Extrem-Umstyling bei Lena Mantler

Lena Mantler (20) ist kaum wiederzuerkennen. Im Alter von gerade einmal 13 Jahren wurden die Stuttgarterin und ihre Zwillingsschwester Lisa (20) auf TikTok berühmt. Seitdem erfreut die Influencerin ihre Fans im Netz auch immer wieder mit Einblicken in ihren Alltag. Nun hatte der Webstar aber augenscheinlich Lust auf etwas Neues. Im Netz teilte Lena eine Reihe von Fotos, auf denen sie ihre Haare sehr kurz und braun trägt.

Auf dem gemeinsamen Instagram-Account der Geschwister veröffentlichte die 20-Jährige einige Schnappschüsse, auf denen sie mit einer neuen Frisur zu sehen ist. Statt ihrer blonden kurzen Haare trägt die TikTok-Bekanntheit nun einen feschen Pixie-Cut in einem hellen Braunton. Gemeinsam mit Lisa zieht die Hobby-Fotografin auf den Bildern Grimassen oder posiert schlicht vor der Kamera. "Ich habe es getan", kommentierte sie den Post. Ganz am Ende der Bilderreihe löste Lena das Geheimnis um ihre neue Frisur dann jedoch auf: In einem kurzen Clip ist zu sehen, wie ihre Schwester ihr die braune Perücke vom Kopf zieht.

In den Kommentaren waren die Fans von diesem kleinen Streich mehr als begeistert. So schrieb Moritz Bäckerling (22) beispielsweise, dass er dem Social-Media-Star sein Umstyling beinahe abgekauft hätte. Ein paar Followern gefiel der neue Schein-Look hingegen gar nicht. "Lena, bitte schneide dir nicht die Haare – ich hatte solche Angst" oder "Tatsache ist, dass ich fast geweint hätte", lauteten einige Nachrichten.

Instagram / lisaandlena Lena und Lisa Mantler im Juli 2022

Instagram / lisaandlena Lena und Lisa Mantler, Social-Media-Persönlichkeiten

Instagram / lisaandlena Lena und Lisa Mantler im Juli 2022

