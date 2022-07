"Neue Ideen": Dieter Bohlen deutet Veränderungen bei DSDS an

Dieter Bohlen (68) überraschte seine Fans mit einem großen Comeback! Gestern bestätigte RTL offiziell, dass der Poptitan nach einem Jahr Pause für die nächste Staffel wieder an das Jurypult zurückkehren wird. Allerdings werden es zeitgleich auch die letzten Folgen der beliebten Castingshow sein, da der Sender die Produktion danach einstellen wird. Doch vorher dürfen sich die Zuschauer wohl auf einige Besonderheiten freuen: Jetzt kündigte Dieter nämlich an, dass sich in der kommenden DSDS-Staffel wohl einiges verändern wird...

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der einstige Modern Talking-Star jetzt einen kurzen Clip, in dem er über die Fernsehshow und sein Comeback spricht – und dabei baut er ordentlich Spannung auf. "Wir sind voller neuer Ideen, ich schwöre es euch. Wir brüten da neue Sachen aus", betont er in dem Video nämlich. Welche Neuerungen es genau geben wird, verrät der Musikproduzent in der Aufnahme aber noch nicht.

Doch eins ist schon jetzt klar: Dieter und das DSDS-Team sind nach der Auszeit voller Tatendrang! "Wir waren so ein bisschen ermüdet nach 18 bis 19 Jahren immer zusammen, das gebe ich ehrlich zu", erklärte der 68-Jährige und brachte seine große Vorfreude zum Ausdruck: "Aber jetzt geht es richtig los, jetzt geben wir Feuer!"

Getty Images Dieter Bohlen, Modern-Talking-Sänger

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen, Ex-DSDS-Juror

Thomas Burg / ActionPress Dieter Bohlen bei DSDS 2021

