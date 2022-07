Schließt Mrs.Marlisa ein Liebes-Comeback mit Ex Fabio aus?

Könnte da noch mal was gehen? Die Influencerin Mrs.Marlisa und ihr damaliger Freund Fabio bewältigten den absoluten Beziehungstest: Temptation Island! Eigentlich schienen die zwei trotz paar Problemchen ein eingespieltes Team zu sein. Umso überraschender kam dann ihre Trennung im Januar dieses Jahres. Mittlerweile wurden der Blondine auch schon einige Flirts mit anderen Reality-TV-Sternchen nachgesagt: Aber kann sich Mrs.Marlisa auch wieder was mit Fabio vorstellen?

In ihrer Instagram -Story stellte sie sich den spannenden Fragen ihrer Follower – unter anderem wollte ein Fan auch wissen, wie hoch die Chancen auf ein Liebes-Comeback mit Fabio wären. Und darauf hat Mrs.Marlisa eine klare Antwort: "Null Prozent." Demnach wird es keine große Reunion bei den beiden #CoupleChallenge-Teilnehmern geben!

Aber für eine neue Liebe ist sie bereit, erklärte sie schon wenige Wochen nach dem Liebes-Aus mit Fabio. "Aber ich suche nicht verkrampft danach. Was kommt, das kommt", hieß es im Netz. So bändelte sie etwa mit dem Are You The One?-Kandidaten Dustin und auch mit "Temptation Island"-Boy Marc-Robin an.

TVNOW / Frank Fastner Marlisa und Fabio, "Temptation Island"-Paar 2021

Instagram / mrs.marlisa Influencerin Mrs.Marlisa

Sonstige Die Influencer Mrs.Marlisa und Dustin Hoche

