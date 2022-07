Wird Influencerin Citamaass ihren Sohn im Netz zeigen?

Citamaass (34) und ihr Partner David bekommen Nachwuchs: Wie sie im Juni verkündet hatte, werden die beiden bald Eltern eines kleinen Jungen. Die Influencerin verriet aber bereits ehrlich, dass sie anfangs auch etwas Angst hatte, als sie von der Schwangerschaft erfuhr. Dennoch ist das Paar voller Vorfreude auf die Geburt seines Sohnes. Aber werden ihre Follower den Säugling dann auch zu Gesicht bekommen?

Im Interview mit Promiflash sprach die Influencerin über ihren zukünftigen medialen Auftritt mit ihrem Baby: "Ich liebe einige Profile, wo Kinder zu sehen sind und amüsiere mich oft über lustige oder niedliche Videos von den Kleinen", gestand die Beauty ehrlich. Bei ihrem Spross sieht das allerdings anders aus: "Ich selber hätte jedoch zu viel Angst, dass mein eigenes Kind dadurch in Gefahr gerät", machte sie deutlich.

Citamaass könne sich also zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, ihren Sohn im Netz zu zeigen. "Manchmal kann man einfach nicht so dumm denken und es gibt leider zu viele verrückte Menschen. Außerdem will ich mir nicht irgendwann Vorwürfe machen lassen, was für peinliche Momente wir von unserem Sohn geteilt haben", erläuterte sie ihre Gründe für diese Entscheidung.

Instagram / citamaass Citamaass mit ihrem Partner David, Februar 2022

Instagram / citamaass Citamaass, März 2022

Instagram / citamaass Citamaass, Influencerin

