Hochzeits-Crash: Britneys Ex plädiert auf nicht schuldig!

Jason Allen Alexander hatte seiner Ex einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Eigentlich sollte die Hochzeit von Britney Spears (40) und ihrem Partner Sam Asghari (28) der schönste Tag in ihrem Leben werden – wenn der Ex der Sängerin nicht kurz vor der Zeremonie für einen Polizeieinsatz gesorgt hätte. Denn kurz bevor das Paar vor den Traualtar trat, verschaffte der sich Zutritt zu Britneys Haus und hätte sogar ein Messer bei sich getragen. Auf der Anklagebank plädierte Jason nun auf nicht schuldig!

Nachdem Jason Britneys Hochzeit stürmte, wurde er wegen Stalking, häuslicher Gewalt, Hausfriedensbruch, Verweigerung des Verlassens von Privateigentum, Vandalismus und Körperverletzung angeklagt. Nun plädierte der 40-Jährige in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig – das berichtete die stellvertretende Bezirksstaatsanwältin von Ventura County gegenüber Page Six. Dabei muss Jason zusätzlich mit noch weiteren Konsequenzen rechnen – immerhin war er zum Zeitpunkt der angeblichen Straftaten in einem anderen Fall aus Tennessee auf Bewährung.

Wie Zeugen in einer ersten Anhörung des Prozesses aussagten, soll Jason bei seinem Einbruch jedoch ganz genaue Absichten gehabt haben. Denn wie TMZ berichtete, sollen die Augenzeugen beobachtet haben, wie sich der Einbrecher auf direktem Wege zu dem Schlafzimmer der "Toxic"-Interpretin schlich. Bevor er sich Zutritt verschaffen konnte, wurde er jedoch von Sicherheitskräften aufgehalten.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2022 in Mexiko

MEGA / Franklin PD Polizeifoto von Jason Allen Alexander

Getty Images Britney Spears, Sängerin

