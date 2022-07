Ist No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska etwa wieder Single?

Ist hier schon wieder alles aus? Eigentlich lief es bei Lucy Diakovska (46) zuletzt richtig super: Ihre Band No Angels feierte vergangenes Jahr ein großes Comeback – was ein voller Erfolg wurde. Aber auch privat verkündete die Sängerin freudige News: Sie ist wieder glücklich vergeben. Doch nun scheint es nicht mehr so gut um das Liebesglück zu stehen – Lucy soll sich von ihrer Freundin getrennt haben.

Vor gut einem Jahr machte sie damals die Liebe zu ihrer Freundin Marcella de Souza offiziell, nachdem die zwei sich bei einem Videodreh kennengelernt hatten. Bild berichtete jedoch nun: Unter der Beziehung soll jetzt ein Schlussstrich gezogen worden sein. Weitere Informationen konnte das Blatt jedoch nicht geben – und auch der Lockenkopf möchte sich bislang nicht zu den Trennungsgerüchten äußern.

Erst im Sommer letzten Jahres sprach Lucy mit Promiflash über ihre Freundin. "Wir sind gerade noch im Urlaub in Bulgarien und genießen die Zeit sehr. Man lässt sich sehr gerne jeden Tag aufs Neue positiv überraschen", schwärmte sie damals noch.

Anzeige

Getty Images Die No Angels bei "Let's Dance" im Mai 2021 in Köln

Anzeige

Instagram / lucydiakovska Lucy Diakovska, No-Angels-Mitglied

Anzeige

Instagram / lucydiakovska Lucy Diakovska, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de