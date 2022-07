Schon ein Jahr alt! Halsey feiert Geburtstag ihres Sohnes

In Halseys (27) Leben steht heute ein ganz besonderer Tag an! Im Juli 2021 machte die US-amerikanische Musikerin eine tolle Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik: Sie und ihr Liebster Alev Aydin durften ihr erstes Kind – den kleinen Sohnemann namens Ender Ridley Aydin (1) – auf der Welt begrüßen. Seither macht die "Without Me"-Sängerin immer wieder deutlich, dass sie in ihrer Rolle als Mutter total aufgeht. Jetzt feiert Halsey bereits den ersten Geburtstag ihres kleinen Sohnes Ender!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Halsey nun einen niedlichen Beitrag, mit dem sie den Geburtstag ihres Sohnes einläutete. "Mein kleines, winziges Baby wird heute schon ein Jahr alt!", betonte die 27-Jährige. Offenbar kann sie gar nicht glauben, dass schon der erste Ehrentag ihres Kindes gekommen ist, denn die Zeit seit der Geburt vergehe wie im Flug. Zudem veröffentlichte die Musikerin zahlreiche Schnappschüsse und Clips, mit denen sie das vergangene Jahr dokumentiert hat.

Zusätzlich widmete Halsey ihrem Ender noch eine süße Liebeserklärung! "Dein Papa und ich lieben dich so sehr. Du bist klug, entschlossen, süß, neugierig und lustig. Ich bin so glücklich, dass du mich gefunden hast, Ender Ridley!", schwärmte das Gesangstalent in den höchsten Tönen.

Instagram / iamhalsey Halsey im Juni 2022

Instagram / iamhalsey Halsey mit Freund Alev Aydin und Baby Ender Ridley im Juni 2022

Instagram / iamhalsey Halsey mit ihrem Sohn Ender

