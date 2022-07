"Sehr happy": Wie steht es um Andrej Mangolds Liebesleben?

Wie läuft es bei Andrej Mangold (35) inzwischen privat? Sein Liebesleben machte der Profibasketballer schon mehrfach zum öffentlichen Thema. Als Bachelor suchte er im Jahr 2019 nach der großen Liebe. Zeitweise fand er diese auch in seiner Siegerin Jennifer Lange (28). Nach ihrer Sommerhaus-Teilnahme gingen die beiden 2020 jedoch getrennte Wege. Nun verriet Andrej Promiflash: So läuft es bei ihm derzeit im Privatleben!

Im Promiflash-Interview zu seiner Teilnahme an "Eating with my Ex" sprach der 35-Jährige nicht nur über seine Ex-Beziehungen, sondern kam auch auf den aktuellen Stand seines Liebeslebens zu sprechen. Momentan scheint es bei Andrej sehr glatt zu laufen. "Ich bin offen für eine neue Liebe und bin aktuell sehr happy privat", betonte der gebürtige Hannoveraner. Details behielt er allerdings für sich.

Und wie steht es um das Verhältnis zu seinen Verflossenen? "Ich habe mit keiner meiner Ex-Freundinnen regelmäßigen Kontakt", erzählte Andrej. Lediglich mit Pauline Fernández, mit der er vor seiner Bachelor-Zeit liiert war, stehe er seit "Eating with my Ex" sporadisch in Kontakt.

"Eating with my Ex" – ab 14. Juli 2022 immer donnerstags auf discovery+

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Andrej Mangold

Instagram / dregold Andrej Mangold, Ex-Bachelor

discovery+ Pauline Fernández und Andrej Mangold bei "Eating with my Ex"

