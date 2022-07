Von Vanessa getrennt? Brünette knutscht Diogo Sangre ab

Ist tatsächlich alles aus und vorbei? Schon vor wenigen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass Vanessa Mariposa (29) und Diogo Sangre (27) getrennt sind. Dabei schien bei den Reality-TV-Sternchen alles so gut zu laufen. Im TV lernten sie sich kennen, daraufhin im wahren Leben lieben und zogen anschließend sogar in eine gemeinsame Wohnung. Doch dann plauderte eine Quelle gegenüber Promiflash aus, dass der Tätowierer die Beauty betrogen haben soll. Nun postete Diogo auch noch ein intimes Bild mit einer Brünetten!

In seiner Instagram-Story teilte er den besagten Schnappschuss. Grinsend schaut Diogo in die Kamera, während eine dunkelhaarige Unbekannte ihm einen Kuss auf die Wange gibt – dabei hält sie sein Gesicht liebevoll in den Händen. Ist das seine Neue oder will der Muskelmann Vanessa damit nur eifersüchtig machen?

Laut dem Insider soll sich das vermeintlich getrennte Paar auf Social Media blockiert haben, sodass die Influencerin seinen Post nicht sehen würde. Außerdem sei sie angeblich aus der gemeinsamen Wohnung in Köln ausgezogen. Bisher äußerten sich die Ex on the Beach-Stars jedoch nicht zu den Gerüchten.

Action Press/AEDT Diogo Sangre und Vanessa Mariposa im Mai 2022

Instagram / diogosangre Vanessa Mariposa und Diogo Sangre, Reality-TV-Stars

