Weil sie Baby Tee gibt: Lavinia Wollny von Fans angegriffen

Lavinia Wollny (22) kassiert einen Shitstorm! Im Februar brachte die Die Wollnys-Bekanntheit ihr erstes Kind zur Welt. Zusammen mit ihrem Freund Tim Katzenbauer hieß sie Töchterchen Haylie willkommen. In ihre Mamarolle wächst sie gerade erst hinein und lässt auch ihre Fans daran teilhaben. Doch dabei kommt es immer wieder zu ungebetenen Kommentaren: Weil Lavinia ihrem Baby Tee gibt, wurde sie von einigen Followern kritisiert – doch die Neu-Mama wehrt sich!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde berichtete die 22-Jährige, dass sie Haylie seit ihrer Geburt nicht nur Milch, sondern auch ein wenig Fencheltee gibt. "Sorry, aber du machst alles falsch, was man nur falsch machen kann", wetterte daraufhin ein Follower. Doch Lavinia will sich solche Kommentare nicht gefallen lassen. "Es juckt mich nicht, was ihr Öko-Mamas darüber denkt. Ich erziehe meine Tochter so, wie ich das will", schoss die gebürtige Nordrhein-Westfälin zurück.

Außerdem erklärte Lavinia ihre Entscheidung, auch zum Tee zu greifen. "Weil ich der Meinung bin, dass Kinder bei dem Wetter auch mal was Kaltes trinken sollten", rechtfertigte sie sich. Generell wolle sie sich in Erziehungsfragen auf ihr Gefühl verlassen.

Instagram / tim.katzenbauer Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer

Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollny im September 2021

Instagram / fvck.thvm Lavinia Wollny, bekannt aus "Die Wollnys"

Wie findet ihr Lavinias Umgang mit der Kritik? Sie sollte das lieber ignorieren... Ich hätte auch zurückgeschossen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



