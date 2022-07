Herzogin Camilla verrät: Dieses Hobby hält Prinz Charles fit

Prinz Charles' (73) Hobby scheint ihm ziemlich gutzutun! Dem Royal werden aktuell so einige verantwortungsvolle Aufgaben zuteil – denn aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen gab Queen Elizabeth II. (96) zuletzt immer mehr Funktionen an ihre königlichen Familienmitglieder ab. So musste die Monarchin in diesem Jahr erstmals bei der Eröffnung des britischen Parlaments von ihrem Sohn vertreten werden – das hatte es bisher noch nie gegeben. Charles' Lieblingsfreizeitbeschäftigung scheint das zukünftige Oberhaut bei all dem Stress aber total fit zu halten!

Wie Herzogin Camilla (74) nun in der Dokumentation Country Life verriet, hat ihr Gatte ein ganz bestimmtes Hobby – und das scheint Charles neben seinem Alltag als Thronfolger ziemlich gutzutun. Sie berichtete, dass der 73-Jährige ein "Landei durch und durch" sei und auf dem Land "den wahren Frieden" finden würde. Vor allem das Wandern im schottischen Hochland habe es Charles angetan, wie seine Ehefrau weiter ausplauderte.

Und die Auszeiten an der frischen Luft scheinen sich auszuzahlen – denn wie fit Charles noch heute ist, stellte der Royal erst kürzlich bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung unter Beweis, die anlässlich des 70. Thronjubiläums der Königin abgehalten wurde. All die Livemusik, das Fingerfood und der Prosecco brachten ihn offenbar dazu, selbst in Partystimmung zu kommen und überraschend das Tanzbein zu schwingen.

Getty Images Prinz Charles bei der Parlamentseröffnung im Mai 2022

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla beim Royal Ascot, Juni 2022

Getty Images Prinz Charles tanzt während einer Tee Party anlässlich des Jubiläums der Queen

