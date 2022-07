Kann Citamaass ihre Schwangerschaft etwa nicht genießen?

In Citamaass' (34) Schwangerschaft verläuft nicht alles optimal. Anfang Juni gaben die Influencerin und ihr Partner David in einem emotionalen Video bekannt, dass sie Eltern werden. Bereits kurz darauf verkündete Cita auch das Geschlecht: Es wird ein Junge. Aber dass in einer Schwangerschaft nicht alles optimal verläuft, muss die Bloggerin am eigenen Leib erfahren. Sie leidet nicht nur unter extremer Übelkeit, sondern hat zu dem auch noch eine Risikoschwangerschaft. Trotz allem kann die werdende Mama es kaum erwarten, ihren kleinen Jungen endlich im Arm zu halten.

