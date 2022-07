Neuzugang: Iris Werlin ist jetzt bei "Unter uns" dabei!

Sie ist die Neue bei Unter uns! In der Schillerallee herrscht gerade ein reges Kommen und Gehen: So verabschiedeten sich zum Beispiel Mirja du Mont (46) als Mareike Ott und auch Yannik Meyer alias Conor Weigel aus der beliebten Daily-Soap. Dafür sind zum Beispiel Jo Weil (44) und auch Serien-Urgestein Kai Noll (57) jetzt Mitglieder im Cast. Und noch einen Neuzugang gibt es: Iris Werlin spielt ab jetzt als Lulu Schwarz bei "Unter uns"!

Die Schauspielerin, die zum Beispiel bereits bei "Ein Fall für Zwei" zu sehen war und seit vielen Jahren auf der Theaterbühne steht, ist schon richtig bereit für ihre neue Aufgabe. "Ich gehöre nun auch zur 'Unter uns'-Familie und bin unfassbar gerne am Set und freue mich auf die kommende Zeit", erklärte sie glücklich in einer Pressemitteilung von RTL. Ihre Rolle Lulu, die Tante von Corinna Weigel, wird die Soap auf jeden Fall mächtig aufmischen: "Lulu ist schon ein verrückter und bunter Vogel und verliebt sich direkt in die Schillerallee und ihre Menschen."

Und auch Kai alias Rufus Sturm lässt die junggebliebene Tante nicht ganz unbeeindruckt. Der Schauspieler war im April nach zwei Jahren Pause wieder ans Set zurückgekehrt und hatte erklärt, sich auf viele spannende Geschichte mit seiner Rolle zu freuen. So eine könnte ab dem 26. August wohl auf ihn warten...

RTL / Stefan Behrens Iris Werlin als Tante Lulu bei "Unter uns"

RTL / Stefan Behrens Die "Unter uns"-Stars Jo Weil, Kai Noll, Mirja du Mont, Constantin Lücke und Yannik Meyer

RTL / Bernd Jaworek Kai Noll als Rufus Sturm bei "Unter uns"

