Was macht Yannik Meyer nach dem Daily-Format Unter uns? Ende Mai gab der Schauspieler bekannt, vorerst nicht mehr als sein Charakter Conor Weigel vor der Kamera zu stehen – trotz seines Exits schließt Yannik aber ein Comeback nicht aus. Wie geht es jetzt bei dem gebürtigen Niedersachsen weiter? Mit Promiflash sprach der "Unter uns"-Star offen über das Verlassen der Serie und über seine zukünftigen Schauspielpläne!

Seit 2018 spielte Yannik die Rolle des Conor Weigel – fiel es ihm schwer, sich auf etwas Neues einzulassen? "Man gewöhnt sich schon sehr daran, Teil von dem Team zu sein! Da fällt schon erst mal ein großer Teil deines Lebens plötzlich weg und es gibt Platz für Neues", gab der Darsteller ehrlich im Promiflash-Interview zu. Dennoch freue er sich auf die Zukunft: "Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich irgendwo eine andere. Ist ein blöder Kalenderspruch, ich weiß – aber stimmt halt einfach. Das habe ich selbst schon öfters erlebt in der Vergangenheit. Ich freue mich auf neue Projekte!"

Gegenüber Promiflash verriet der 31-Jährige auch, ob er wieder gerne in einem Daily-Format mitmachen würde: "Als Schauspieler hat man, glaube ich, nirgendwo sonst die Möglichkeit, in so kurzer Zeit so viele verschiedene Dinge zu spielen", schwärmte Yannik.

RTL / Stefan Behrens Yannik Meyer als Conor bei "Unter uns"

Instagram / _yannikmeyer_ Yannik Meyer, Schauspieler

Instagram / _yannikmeyer_ Isabelle Geiss, Isabell Hertel und Yannik Meyer

