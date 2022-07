So glücklich ist Pete Davidson mit seiner Kim Kardashian!

Für Pete Davidson (28) und Kim Kardashian (41) könnte es wohl kaum besser laufen! Nachdem sich die Unternehmerin von Kanye West (45) getrennt hat, ist der Comedian der neue Mann an ihrer Seite. Zunächst hielten sie ihre Romanze recht geheim – doch inzwischen teilen sie ihr Glück auch mit der Welt und zeigten bereits süße Pärchenfotos. Tatsächlich soll es zwischen Pete und Kim sogar immer ernster werden!

Ein Insider versicherte nun gegenüber Entertainment Tonight: "[Pete] liebt es, mit ihr zusammen zu sein, egal, was sie tun." Um die Beziehung zu stärken, soll der Komiker auch um ein gutes Verhältnis zu Kims vier Kids bemüht sein. "Er geht so toll mit ihren Kindern um, und sie liebt es, wenn er mit ihnen albern ist und sich für ihr Leben interessiert", beteuerte die Quelle. Das Paar unterstütze sich stets und habe eine Menge Spaß miteinander.

Der 28-Jährige soll der Reality-TV-Ikone außerdem total guttun. Kim sei dank Pete unbeschwert und glücklich. "Das zeigt sich in so vielen Bereichen, auch als Mutter, bei ihrer Arbeit, in ihren Freundschaften und vielem mehr", schwärmte der Informant von der Beziehung.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de