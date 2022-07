"Statement setzen": Kathi Wagener will bei GNTM mitmachen

Katharina Wagener (27) hat eine klare Message! Die Dortmunderin wurde durch ihre Are You The One?-Teilnahme im Jahr 2020 einem großen Publikum bekannt. In dem Format fand sie mit Kevin Yanik nicht nur ihr Perfect Match, sie sprach auch ganz offen über ihre Vergangenheit – und gab dabei preis, dass sie im Alter von 16 Jahren an einer Essstörung erkrankte. Obwohl die Influencerin hin und wieder mit Rückfällen zu kämpfen hat, geht es ihr mittlerweile viel besser. Nun hat Kathi große Pläne: Sie will bei GNTM mitmachen!

Im Promiflash-Interview sprach die stolze Mutter eines Sohnes nun ganz offen über ihr Vorhaben. "Mein Ziel ist es, als 'nicht perfekte' Frau und Mama und als ehemals Magersüchtige bei Germany's next Topmodel mitzumachen und zu zeigen, dass man nicht 90-60-90 Maße braucht", erklärte sie ihre Haltung und fügte hinzu: "Ich wiege nicht mehr 24 Kilogramm, sondern fast 70 Kilogramm – aber ich bin stolz drauf." Kathi finde es toll, dass sich die Show im Laufe der Jahre verändert hat und mittlerweile auch Frauen mit Kurven die Chance auf den Titel bekommen.

Doch tatsächlich geht es der 27-Jährigen gar nicht darum, die Show zu gewinnen – im Gegenteil. "Ich möchte gern ein Statement setzen für alle Frauen, die Probleme mit dem Essen haben oder sich unwohl in ihrer Haut fühlen oder was auch immer", stellte die Reality-TV-Bekanntheit abschließend klar.

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, "Are You The One?"-Stars

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn Leonardo im Juni 2022 in Soest

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener im Juni 2022

