Vor ihrem Tod: Sind das die letzten Fotos von Ivana Trump?

Ivana Trump (73) war kurz vor ihrem Tod noch unterwegs. Am Donnerstagabend machten traurige Neuigkeiten die Runde: Die erste Ehefrau vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (76) ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Die Polizei habe ihren leblosen Körper in ihrer Wohnung im New Yorker Stadtteil Manhattan gefunden, nachdem sie selbst den Notruf gewählt haben soll. Kurz zuvor war Ivana noch auf den Straßen von New York unterwegs gewesen.

Erst am Mittwoch lichtete Daily Mail die Mutter von drei Kindern in Manhattan ab. Die Unternehmerin war in Begleitung einer Assistentin auf dem Weg in einen Friseursalon. Nach 45 Minuten habe sie den Laden wieder verlassen. Ihre zuvor zu einem tiefen Pferdeschwanz gebundenen Haare trug die Blondine danach wie gewohnt zu ihrem üblichen Bienenstock frisiert. Dazu trug Ivana eine schwarze Jacke mit goldenen Details und eine schwarze Hose. Ihre Augen verdeckte sie mit einer großen schwarzen Sonnenbrille.

Wie The Sun berichtete, hatte die 73-Jährige am Tag ihres Todes noch ihr Lieblingsrestaurant besucht. Dort soll noch alles unauffällig gewesen sein. "Sie sah normal aus, wirkte vielleicht ein bisschen müde, aber ansonsten schien alles normal", erzählten die Besitzer des italienischen Lokals.

