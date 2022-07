Vor Jahren ein Paar: Kylie Minogue mit Jason Donovan vereint

Kylie Minogue (54) und Jason Donovan sind endlich wieder Seite an Seite zu sehen! In den 80er-Jahren galten die Musiker als das Traumpaar schlechthin. Beide standen bis 1988 für die Serie "Neighbours" vor der Kamera, strebten am Ende allerdings eine Popkarriere an. In der Soap heirateten die zwei sogar. Im echten Leben reichte es hingegen nur für eine Jugendliebe. Umso erfreulicher sind nun diese Bilder: Kylie und Jason sind ausgelassen miteinander zu sehen!

Via Instagram teilte die 54-Jährige mehrere Schnappschüsse mit ihrem Ex Jason. Darauf sind die Sänger lachend und Arm in Arm miteinander zu sehen. "Jetzt sind wir wieder zusammen", schrieb Kylie zu dem Post. Wer dabei allerdings auf eine Liebes-Reunion hofft, wird enttäuscht. Die Australier standen lediglich für "Neighbours" gemeinsam vor der Kamera und schlüpften noch einmal in ihre alten Rollen als Charlene und Scott Robinson.

Auch Jason veröffentlichte die Aufnahmen auf seinem Profil und schien ebenfalls eine Menge Spaß an der Seite seiner einstigen Partnerin gehabt zu haben. "So schön, wieder mit dieser absoluten Legende zusammen zu sein", schwärmte er von Kylie und seinen letzten Szenen für die Serie.

Kylie Minogue bei der "Kingsman: The Golden Circle"-Weltpremiere in London

Jason Donovan und Kylie Minogue im Juli 2022

Jason Donovan bei den Olivier Awards im Jahr 2018

