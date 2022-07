75. Geburtstag: Herzogin Camilla strahlt auf neuem Porträt!

Im britischen Königshaus gibt es heute allen Grund zur Freude – Herzogin Camilla (75) feiert nämlich ihren 75. Geburtstag! Die Frau von Prinz Charles (73) lädt heute wohl zu einem kleinen Familiendinner im engsten Kreis der Königsfamilie: Im Beisein von Queen Elizabeth II. (96) wird dann auf die Liebste des Thronfolgers angestoßen. Aber auch die Fans dürfen sich freuen: Die Royals veröffentlichten anlässlich des 75. Geburtstages nämlich ein neues Porträt von Camilla!

Auf dem offiziellen Instagram-Profil von Charles und Camilla teilten die beiden jetzt den neuen Schappschuss – und darauf strahlt das Geburtstagskind bis über beide Ohren: Auf dem Foto sitzt Camilla mit einer Tasse Tee und einer Schüssel voller Pfirsiche an einem Gartentisch und lächelt total glücklich in die Kamera. Im Hintergrund sind lauter blühende Pflanzen und Blumen zu sehen.

Inzwischen meldete sich auch Chris Jackson, der Fotograf des Porträts, auf der Fotoplattform zu Wort – und schwärmte in den höchsten Tönen von dem Shooting! "Es ist etwas ganz Besonderes, die Herzogin von Cornwall zu ihrem 75. Geburtstag in ihrem Haus in Wiltshire zu fotografieren", betonte er und verriet zudem noch einen Fun-Fact: "Ich finde es toll, dass sie die beeindruckenden Pfirsiche auf dem Foto selbst gezüchtet hat."

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla beim Royal Ascot, Juni 2022

Getty Images Herzogin Camilla im Juli 2022

Getty Images Herzogin Camilla im Juni 2022

