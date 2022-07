Großer Druck: Barbara Meier hadert mit dem zweiten Babynamen

Barbara Meier (35) tut sich mit der Namensfindung schwer! Im Mai verriet die Gewinner der zweiten Germany's next Topmodel-Staffel, dass ihr Mann Klemens Hallmann und sie nach ihrer Tochter Marie-Therese ihr zweites Kind erwarten. Natürlich ist die kleine Familie voller Vorfreude auf den Nachwuchs – doch eine Bürde gilt es noch zu bestreiten: Barbara schiebt die Namenswahl für ihr Baby vor sich her!

"Ich hab dummerweise so ein paar Artikel gelesen, wie einflussreich Namen für uns sind – da fand ich es dann plötzlich so groß und so schwer, diese Verantwortung zu tragen", gestand das Model im Promiflash-Interview zu seiner zweiten Grüner-Knopf-zertifizierten Kollektion mit Lidl. Barbara wolle unbedingt, dass ihr Kind glücklich mit seinem Namen sei und könne diese schwere Entscheidung noch nicht treffen: "Deshalb mache ich das in aller Ruhe, wenn ich auch nicht so viele Sachen im Kopf habe."

Für den Namen werden ihr Mann und sie sich aber ganz alleine entscheiden und ihn auch niemandem vorher verraten, um keine Diskussionen zu eröffnen. "Aber es ist uns auch letztes Mal sehr schwergefallen, weil so ein Name den Menschen ja über sein ganzes Leben lang prägt", erklärte Barbara Promiflash. Marie-Therese wurde schließlich nach ihren beiden Urgroßmüttern benannt.

Instagram / barbarameier Barbara Meier mit ihrer Tochter Marie-Therese

Getty Images Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Siegerin Barbara Meier

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann im Dezember 2021

