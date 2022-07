Beste Freundin erklärt: Ivana Trump ging es vor Tod bestens

Am Donnerstag wurde Ivana Trump (73) von Polizisten tot in ihrer Wohnung in New York City aufgefunden. Die Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (76) ist nach einem Sturz von einer Treppe an den Folgen der Verletzungen verstorben. Nach der Nachricht vom Tod der Society-Lady machten auch Gerüchte um ihren Gesundheitszustand die Runde. Aber wie ging es Ivana vor ihrem Tod gesundheitlich wirklich? Ihre beste Freundin sorgte jetzt für Klarheit...

Marianne von Brandstetter, die seit über 45 Jahren mit Ivana befreundet war, sprach jetzt gegenüber Bild am Sonntag über den Gesundheitszustand der Verstorbenen. "Ivana war überhaupt nicht krank. Sie hatte eine sehr robuste Gesundheit. Ihr Hund war eigentlich immer kränker als sie. Sie hat mir oft davon erzählt, dass sie schon wieder zum Tierarzt mussten", erklärte die 86-Jährige.

Die Nachricht vom Tod ihrer Freundin sei ein großer Schock für Marianne gewesen. "Als ich von Ivanas Tod erfahren habe, bin ich fast in Ohnmacht gefallen", berichtete sie und betonte zudem: "Wir haben in dieser Woche noch telefoniert, weil wir endlich wieder eine Reise machen wollten."

Ivana Trump im Oktober 2018

Ivana Trump bei der New York Fashion Week

Ivana Trump, US-amerikanische Unternehmerin

