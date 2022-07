Coupleontours Baby ist da: Diese Promis gratulieren dem Paar

Vanessa von Coupleontour machte eine tolle Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik – Die Netzbekanntheit durfte ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen! Allerdings kam ihre Tochter während einer schweren Zeit zur Welt: Nessis Ehefrau Ina liegt nämlich seit ein paar Tagen im Krankenhaus und ist nicht ansprechbar. Die deutschen Stars stärken den frischgebackenen Eltern den Rücken: Schon kurz nach der Babyverkündung meldeten sich zahlreiche Promis zu Wort, um den beiden zu gratulieren und ihnen viel Kraft zu schicken!

In der Kommentarspalte von Coupleontours Instagram-Post sammelten sich in kurzer Zeit zahlreiche Glückwünsche an. "Herzlichen Glückwunsch für euer kleines Wunder und alle Kraft dieser Welt!", schrieb beispielsweise die Influencerin Dagi Bee (27). Zudem wünschten auch die Webstars Julia Holz und Mrs.Marlisa den Eltern alles Gute. "Glückwunsch, mein Herz – und weiterhin ganz viel Kraft. Ihr schafft das!" und "Herzlichen Glückwunsch! Nehmt euch alle Zeit der Welt und ganz viel Kraft! Ihr seid so stark und ihr schafft das!", betonten die beiden.

Und auch die YouTuberin Ischtar Isik (26) ließ es sich nicht nehmen, Coupleontour einen liebevollen Kommentar zu hinterlassen. "Fühl dich gedrückt. Ich wünsche euch nur das Beste!", merkte die Webvideoproduzentin an. Laura Maria Rypa (26) hinterließ zudem drei Herz-Emojis.

Dagi Bee, Influencerin

Julia Holz, "Goodbye Deutschland"-Teilnehmerin

Ischtar Isik, Influencerin

