Die Katze verrät: Darum trägt Sophia nicht ihren Nachnamen

Daniela Katzenberger (35) und Lucas Cordalis (54) geben neue Details zu ihrer Tochter bekannt! Die Kultblondine und der Schlagersänger durften 2015 ihr gemeinsames Kind namens Sophia auf der Welt begrüßen: Die inzwischen Sechsjährige heißt mit Nachnamen aber nicht Katzenberger – sie trägt seit ihrer Geburt den Familiennamen ihres Vaters. Aber warum heißt Sophia denn eigentlich Cordalis? Nun sorgte die Katze ein für alle Mal für Klarheit...

In ihrem Podcast "Katz & Cordalis" erinnerte sich Dani an ihre Kindheit zurück – und berichtete davon, wie schwer es war, nach mehreren Umzügen immer wieder an den neuen Schulen Fuß zu fassen. "Mit so einem Nachnamen ist es weiß Gott nicht immer leicht im Leben", betonte Dani und erklärte schließlich: "Deswegen heißt unsere Tochter übrigens auch Cordalis."

Und welchen Nachnamen bevorzugt Sophia? "Cordalis", entschied sich die Kleine ganz klar und gab daraufhin ihre Einschätzung zum Namen Katzenberger ab: "Mh, so mittel. Der ist so lang." Mama Daniela gab ihrer Tochter recht, ihr Familienname sei wirklich "extrem lang".

Krick, Jens / ActionPress Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis mit seiner Frau Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

