Darauf legen Lucas Cordalis (54) und Daniela Katzenberger (35) ganz besonders viel Wert! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit und der Musiker sind stolze Eltern einer Tochter, die auf den Namen Sophia (6) hört. Regelmäßig lassen die Eheleute ihre Fangemeinde am Familienalltag teilhaben. Doch obwohl das Mädchen schon seit seiner Geburt total berühmt ist, gibt es eine Sache, die Lucas und Dani bei Sophias Erziehung ganz besonders wichtig ist – und zwar Bodenständigkeit!

Mit Promiflash sprachen die 35-Jährige und ihr Liebster ganz offen über ihre kleine Prinzessin. "Also mir ist es ganz, ganz wichtig in der Erziehung, dass sie bodenständig bleibt", stellte Lucas klar und fügte hinzu: "Ich meine, wir beide sind ja auch megabodenständig." Dani sieht das ganz genauso: So wohne sie beispielsweise viel lieber in einer Wohnung, weil ein Einfamilienhaus zu viel Arbeit für sie bedeuten würde. "Man könnte mir ein Haus schenken, ich würde da nicht einziehen wollen", scherzte die 35-Jährige.

Doch wie kommt Sophia eigentlich damit klar, dass ihre Eltern so berühmt sind? "Für sie ist es das Normalste der Welt, dass wir erkannt werden und Leute Fotos mit uns machen", meinte der "Anita"-Interpret. Tatsächlich komme es sogar schon vor, dass die Sechsjährige von anderen Kindern gefragt werde, ob sie ein Bild mit ihr machen dürfen. "Sie findet das auch wirklich cool", verriet Dani.

Sophia Cordalis mit ihrem Vater Lucas Cordalis im Mai 2022

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia

"Goodbye Deutschland"-Bekanntheit Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia Cordalis

