Dieter Bohlen feiert DSDS-Comeback: So findet es Luca Hänni

Dieter Bohlen (68) überraschte seine Fans vor wenigen Tagen mit einer Hammer-Nachricht! Nachdem der Poptitan in der diesjährigen Staffel von Deutschland sucht den Superstar fehlte, wird er in der kommenden Season wieder mit von der Partie sein: Für die allerletzten Folgen des beliebten TV-Formats wird der Produzent erneut am Jurypult Platz nehmen. Was hält eigentlich Luca Hänni (27) von Dieters DSDS-Comeback? Jetzt äußerte sich der Castingshow-Sieger aus dem Jahr 2012 zur Rückkehr des Poptitanen...

Gegenüber Bild brachte Luca zum Ausdruck, dass er gespaltener Meinung ist. "Ich habe DSDS viel zu verdanken und großen Respekt davor, dass sich das Format 20 Jahre halten konnte", betonte der 27-Jährige einerseits. Allerdings betrachte der Musiker das Comeback auch kritisch – er fügte hinzu: "Irgendwann muss auch Schluss sein. Nun bin ich aber gespannt, wie die Jubiläumsstaffel wird."

Dieter selbst freut sich aber schon total auf die Dreharbeiten zur DSDS-Abschiedsstaffel! Auf seinem Instagram-Account gewährte er bereits vor einigen Tagen einen Einblick in die Planung – und dabei deutete er einige Veränderungen an: "Wir sind voller neuer Ideen, ich schwöre es euch. Wir brüten da neue Sachen aus."

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni im Mai 2020

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen, Ex-DSDS-Juror

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de