Hommage an Fans: Beyoncé postet ihr erstes TikTok-Video

Beyoncé (40) sprengt TikTok! Seit Dezember 2021 hat die Sängerin einen eigenen Account auf dem Videoportal. Doch ihr Konto hat sie bisher nicht aktiv genutzt. Kürzlich kündigte der Weltstar sein neues Album mit dem Titel "Renaissance" an. Ihre erste Single-Auskopplung daraus heißt "Break my Soul". Jetzt postete Beyoncé ihr erstes TikTok-Video – und das hat es in sich: Es ist eine Hommage an ihre Fans!

Auf TikTok veröffentlichte Beyoncé den Clip, in dem sie selbst gar nicht zu sehen ist. Das Video zeigt aneinandergereihte Aufnahmen von TikTok-Usern, die zu ihrem Song "Break my Soul" singen, tanzen und performen. "Danke für all eure Liebe für 'Break my Soul'", schrieb die 40-Jährige dazu. Ihre Fans brachte der Clip zum Ausflippen. "Stell dir vor, du bist in Beyoncés erstem TikTok-Post", konnte es ein User nicht fassen, dass er in den Aufnahmen auftauchte.

Ende Juli soll Beyoncés siebtes Studioalbum "Renaissance" erscheinen. Ihre Fans konnten bereits einen ersten Blick auf das Cover werfen. Auf diesem sitzt die "Crazy in Love"-Interpretin fast nackt auf dem Rücken eines Pferdes. Über ihr neues Album sagte sie laut einer Sony-Pressemitteilung: "Meine Absicht war es, einen sicheren Ort zu schaffen, einen Ort ohne Urteil. Einen Ort, an dem man frei von Perfektionismus und Überlegungen ist. Einen Ort, an dem man schreien, loslassen und Freiheit spüren kann."

Getty Images Beyoncé bei den Grammy Awards im Jahr 2017

Getty Images Beyoncé in Los Angeles

Sony Beyoncés Albumcover "Renaissance"

