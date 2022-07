"Immer größer": Nathalia Goncalves Miranda zeigt Babybauch!

Nathalia Goncalves Miranda (28) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die einstige Bachelor-Kandidatin hat Ende Juni nämlich eine wunderbare Neuigkeit verkündet: Sie und ihr Partner erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Seit der süßen Verkündung gewährt die Influencerin ihrer Community immer wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft in den sozialen Medien: Jetzt brachte sie ihre Fans mit einem Babybauch-Update auf den neusten Stand!

In ihrer Instagram-Story teilte sie Clips, in denen sie vor einem Spiegel posiert und voller Stolz ihre gewölbte Körpermitte präsentiert. "Das Baby wird immer größer und größer", betonte die werdende Mama und fügte hinzu: "Jetzt ist der Bauch schon so groß geworden, als würde ich platzen." Ihre Kugel komme ihr wohl jetzt schon so riesig vor, weil sie vor der Schwangerschaft immer so "dünn und schmal" gewesen sei.

Weiß Nathalia inzwischen eigentlich, ob sie einen Sohn oder eine Tochter bekommt? Das Paar kennt das Babygeschlecht bislang noch nicht – doch die Mama in spe hat eine Vermutung. "Ich habe sofort gedacht, dass es ein Junge wird. Bis heute denke ich, dass es ein Junge wird", erklärte sie.

