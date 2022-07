Nach Baby-Pause: Gülcan Kamps feiert bald ihr TV-Comeback!

Die beliebte TV-Moderatorin Gülcan Kamps (39) und ihr Mann Sebastian Kamps haben Ende des vergangenen Jahres eine wunderbare Neuigkeit publik gemacht: Im Dezember 2021 durfte das Paar sein erstes Kind auf der Welt begrüßen. In den sozialen Medien gewährt die stolze Mama ihrer Community regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit Kind – doch schon bald stellt sich die Beauty einer neuen Herausforderung: Offenbar feiert Gülcan schon bald ihr Comeback im Fernsehen!

Wie Bild am Sonntag jetzt erfahren haben will, wird sich Gülcan wohl bald einer actionreichen Challenge vor laufenden Kameras stellen: Angeblich sei die Neu-Mama nämlich ein Teil des neuen Formats "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen", die ab Ende Juli aufgezeichnet werde. In der RTLZWEI-Show müssen prominente Kandidatin ihr Talent auf Rollschuhen vor einer Jury unter Beweis stellen.

Gülcan ist aber nicht der einzige Star, der sich im Rahmen der neuen TV-Show dem sportlichen Abenteuer stellen wird! Angeblich seien unter anderem nämlich auch Thorsten Legat (53), Melissa Damilia (26), Thomas Rupprath (45) und Andrej Mangold (35) Teil des Casts. Der Sender bestätigte diese News bislang jedoch noch nicht.

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Januar 2022

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Fernsehmoderatorin

Anzeige

AEDT / ActionPress Andrej Mangold beim AEDT-Frühlingsfest

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de