Neues Album, Liebe & Co.: Plant Adele etwa eine eigene Doku?

Lernen die Fans etwa bald ganz neue Seiten an Adele (34) kennen? Die britische Musikerin steht schon seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit und feiert mit ihren Songs immer wieder riesengroße Erfolge. Trotzdem gewährt sie nur äußerst selten einen Einblick in ihren Alltag: Über ihr Privatleben ist im Vergleich mit anderen Stars sehr wenig bekannt. Doch das könnte sich in Zukunft ändern: Adele plant nämlich wohl eine Doku über ihr Leben!

Gegenüber The Sun behauptete jetzt ein Insider, dass die Doku über Adeles Leben bereits in Arbeit sei. "Adele hat das Gefühl, dass sie ihre Fans in den vergangenen zwölf Monaten etwas enttäuscht hat – insbesondere mit der kurzfristigen Verschiebung ihrer Auftritte in Las Vegas. Sie sieht [die Doku] als eine Möglichkeit, das wiedergutzumachen", erklärte der Informant und betonte: "Das wird ein absolutes Must-see im TV!" Das Projekt drehe sich vor allem um ihr Album "30", die Scheidung von ihrem Ex-Mann Simon Konecki (48), ihre neue Beziehung mit Rich Paul (40) und die Konzerte in Las Vegas.

Auch langjährige Fans von Adele dürften bei dem Film auf ihre Kosten kommen! Der Promi-Experte verdeutlichte nämlich, dass das heutige Leben der Sängerin nichts mehr mit ihrem Karrierestart zutun habe. "Auch wenn jeder ihren Namen kennt, ist Adele als Person immer noch ziemlich geheimnisvoll", hob er hervor.

Getty Images Adele, Juli 2022

Getty Images Adele, Sängerin

Getty Images Adele bei den Brit Awards

