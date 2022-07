Tod nach Sturz: Ivana Trumps Freunde warnten sie vor Treppe

Vor wenigen Tagen machte die traurige Nachricht von Ivana Trumps (73) Tod die Runde: Die Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (76) wurde am Donnerstag von Polizeibeamten leblos in ihrer Wohnung im New Yorker Stadtteil Manhattan aufgefunden. Erste Ermittlungen ergaben, dass die gebürtige Tschechin nach einem Treppensturz an ihren Verletzungen verstorben ist. Hätte dieser Unfall verhindert werden können? Ivanas Freunde haben die Society-Lady offenbar schon seit Jahren vor den Stufen gewarnt.

Nikki Haskell, eine gute Freundin von Ivana, berichtete jetzt gegenüber New York Post, dass die steilen Treppenstufen in der Vergangenheit oftmals Gesprächsthema gewesen seien. "Ich habe diese Treppen so gehasst. Sie waren so tückisch. Wir hatten Angst, dass sie herunterstürzt", betonte Nikki. Aus diesem Grund habe sie es sogar gemieden, ihre Freundin zuhause zu besuchen. "Selbst für Geld hätte ich mich dort nicht aufgehalten und wäre diese Treppen auf- und abgestiegen", wetterte sie.

Dass Ivana ganz allein in einem riesengroßen Stadthaus im Big Apple hauste, bereitete Nikki sowieso Sorgen. Sie habe ihrer Freundin einst geraten, das große Apartment zu verkaufen. "Aber sie sagte: 'Nein, ich gehe hier nie weg'", rief sie sich in Erinnerung.

Anzeige

Getty Images Ivana Trump, Autorin

Anzeige

Getty Images Ivana Trump im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Ivana Trump, Ex-Frau von Donald Trump

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de