Badenixe: So heiß ist Eddie Murphys Verlobte Paige Butcher

Paige Butcher (43) kann sich wirklich sehen lassen. Seit 2012 ist die Schauspielerin die Frau an Eddie Murphys (61) Seite. Gemeinsam hat das verlobte Paar die sechsjährige Izzy und den dreijährigen Max. Sein Privatleben hält das Paar weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Doch nun zeigte sich die Australierin gemeinsam mit ihren beiden Kids am Strand von Hawaii. Dabei präsentierte Paige ihre heiße Figur im Bikini.

Am Sonntag machten sich die Beauty und ihr Nachwuchs einen schönen Tag am Strand von Maui, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Mit ihrer Tochter an der Hand spazierte Paige am Ozean entlang und zeigte ihren durchtrainierten Body. In einem türkisfarbenen Bikini kam ihre sportliche Figur optimal zur Geltung. Das Model trug seine blonden Haare offen und schützte seine Augen mit einer schwarzen Sonnenbrille.

Obwohl Eddie schon insgesamt zehn Kinder hat, schließt der Hollywoodstar es nicht aus, weiteren Nachwuchs zu bekommen. In einem RTL-Interview erzählte der "Der Prinz aus Zamunda"-Darsteller im vergangenen Jahr, dass er ein elftes Baby durchaus willkommen heißen würde. "Ich werde weitermachen, bis Paige nicht mehr kann", lachte Eddie.

Paige Butcher und Eddie Murphy, September 2019

Paige Butcher, Model

Eddie Murphy 2019 in New York

