Chris Evans will unbedingt die Frau fürs Leben finden

Für Chris Evans (41) war noch nicht die richtige Partnerin dabei. Über das Liebesleben des Hollywood-Stars gibt es immer wieder wilde Spekulation. So soll er unter anderem Affären mit Elizabeth Olsen (33), Sandra Bullock (57), Lily Collins (33) oder sogar Gisele Bündchen (41) gehabt haben – bestätigt haben sich diese Liebeleien aber nie. Nun spricht der Schauspieler überraschend ehrlich über seine Zukunftspläne bezüglich der Liebe.

In einem Interview mit Shondaland wurde Chris gefragt, auf was er sich neben der Schauspielerei konzentriere. "Ich werde Ihnen eine gute Antwort geben. Die Antwort wäre, dass ich mich vielleicht darauf konzentriere, einen Partner zu finden – jemanden, mit dem man zusammenleben möchte", verriet der "Captain America"-Darsteller. Aber damit nicht genug: "Wenn es darum geht, etwas zu finden, in das man sich wirklich voll und ganz einbringen kann, geht es vielleicht darum, jemanden zu finden, mit dem man sein Leben verbringen möchte", fuhr er fort.

Zuletzt war er mit der Schauspielerin Jenny Slate (40) zusammen. Von 2016 bis 2018 führten die beiden eine On-Off-Beziehung. Für den Film "Begabt" standen die beiden Schauspieler zusammen vor der Kamera und verliebten sich am Set. Seit dieser Beziehung scheint Chris Single zu sein.

Getty Images Lily Collins, Schauspielerin

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

ActionPress/Latour/Variety/REX/Shutterstock Jenny Slate und Chris Evans

