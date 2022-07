Nach Heirat: Jennifer Lopez schwärmt von ihrer Liebe zu Ben

Jennifer Lopez (52) ist wunschlos glücklich mit ihrem frisch angetrauten Ehemann! Vor wenigen Tagen gab sie in Las Vegas ganz heimlich Ben Affleck (49) das Jawort. Rund zwanzig Jahre nach ihrem ersten Anlauf sind der Schauspieler und die Musikerin nun doch endlich verheiratet. Sie hat sogar den Nachnamen ihres Gatten angenommen. In süßen Zeilen schwärmte J.Lo nun offen von der Liebe zu Ben.

In ihrem Blog On The JLo schrieb die 52-Jährige über die Liebesgeschichte mit ihrem Mann: "Wenn du lange genug dabei bleibst, findest du vielleicht den besten Moment deines Lebens in einem Drive-in in Las Vegas um halb eins morgens im Tunnel der Liebe, mit deinen Kindern und demjenigen, mit dem du für immer zusammen sein wirst." Dabei spielte sie auch auf die Turbulenzen, bis es endlich zur Heirat kam, an. "Liebe ist eine großartige Sache, vielleicht die beste aller Sachen – und sie ist es wert, darauf zu warten", betonte die Sängerin.

Mit dem Schritt vor den Traualtar scheint Jennifer vollkommen zufrieden zu sein. "Wenn die Liebe echt ist, ist das Einzige, was in der Ehe zählt, der andere und das Versprechen, das wir einander geben", beteuerte die "Jenny from the Block"-Interpretin. Das beinhalte, einander zu lieben, sich umeinander zu kümmern, zu verstehen, geduldig, liebevoll und gut zueinander zu sein

Getty Images Ben Affleck und J.Lo im August 2001

Instagram / jlo Jennifer Lopez nach ihrer Hochzeit

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

