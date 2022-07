Nach Jennifer Lopez' Hochzeit: Was macht Ex Alex Rodriguez?

Wie geht es denn Alex Rodriguez (46) damit? Der einstige Baseball-Star war fünf Jahre lang mit Jennifer Lopez (52) zusammen, bis sich die beiden im April 2021 voneinander trennten. Mittlerweile ist die "On The Floor"-Interpretin nicht nur glücklich an den Schauspieler Ben Affleck (49) vergeben, sondern seit Samstag sogar mit ihm verheiratet! Nun wurde J.Los Ex Alex zum ersten Mal nach der Hochzeit von der "Hustlers"-Darstellerin und Ben gesichtet.

Die Neuigkeit, dass die "Let's Get Loud"-Interpretin am Samstag den "Batman"-Darsteller in einer kleinen Kapelle in Las Vegas geheiratet hat, machte wie ein Lauffeuer die Runde. Aus diesem Grund ist die Nachricht wahrscheinlich auch nicht an J.Los Ex A-Rod vorbeigezogen – doch diesen ließ die Hochzeit laut Daily Mail offenbar kalt: Der einstige Sportler wurde gemeinsam mit seinem Freund und Baseball-Kollegen David Ortiz am Sonntagabend bei einem Abendessen in Los Angeles gesichtet. Wie auf den Fotos zu sehen ist, hatten ihrer guten Laune nach zu urteilen, einen entspannten und sorgenfreien Abend.

Alex ist nach dem Liebes-Aus mit J.Lo im Reinen mit sich. In dem Podcast "The Martha Stewart Show" äußerte sich der Ex-Baseball-Profi sogar lobend über seine Verflossene: "Sie ist der talentierteste Mensch, den ich je um mich hatte. Sie arbeitet am härtesten. Sie ist die größte Performerin, die es heute auf der Welt gibt." Außerdem bereue er nichts, denn sie beide hätten eine gute Zeit miteinander gehabt.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2022

Getty Images Alex Rodriguez im Mai 2022

Instagram / arod Alex Rodriguez im Juli 2022

