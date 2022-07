Royales Duo: Die Queen und Anne zusammen bei einem Termin!

Prinzessin Anne (71) unterstützt ihre Mutter! In den vergangenen Monaten hatte die Queen (96) immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bei den Feierlichkeiten anlässlich ihrer 70-jährigen Regentschaft zeigte sie sich jedoch wieder deutlich fitter. Anfang Juli hieß es dann aber dennoch, dass Elizabeth II. kürzertreten wolle. Ihre Kinder Prinz Charles (73) und auch ihre Tochter übernehmen mehr und mehr die Pflichten ihrer Mutter. Nun gaben die Queen und Anne bei einem Termin ein souveränes Mutter-Tochter-Gespann ab!

Wie Hello! berichtete, besuchten die beiden jetzt in Berkshire die Eröffnung eines Hospizes. Dort nahmen sich die britische Monarchin und ihre einzige Tochter ein wenig Zeit und hielten sowohl mit den Mitarbeitern als auch mit den Bewohnern einen kleinen Plausch. Die Queen trug ein lockeres Blümchenkleid und stützte sich auf ihren Gehstock – die 96-Jährige machte einen gut gelaunten Eindruck. Ebenso Anne, die neben ihrer Mutter in einem karierten Mantelkleid eine souveräne Figur abgab.

Die Sorge der Fans um die britische Königin reißen allerdings nicht ab – doch Anne hatte ihre Unterstützer im Juni ein wenig beruhigen können. Bei einem Pferderennen versicherte die Mutter von Zara Tindell laut Fox News, dass es Elizabeth gut gehe. Sie wolle es mit den öffentlichen Terminen nur nicht übertreiben.

Anzeige

Kirsty O'Connor / PA Photos / ActionPress Die Queen im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Queen Elizabeth II. und Prinzessin Anne im September 2018

Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2022

Anzeige

Glaubt ihr, dass die Queen und Anne in Zukunft mehr Termine zusammen wahrnehmen werden? Ja, das machen sie bestimmt! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de