Selten: Joe Jonas teilt süßes Liebes-Video mit Sophie Turner

Wie niedlich die beiden doch sind! Joe Jonas (32) und Sophie Turner (26) lernten sich 2016 kennen und lieben. Doch die beiden verbindet mittlerweile noch viel mehr als ihre Liebe und ihr Eheversprechen, denn Anfang Juli erblickte ihr zweiter gemeinsamer Nachwuchs das Licht der Welt. Wie sehr das ehemalige Jonas Brothers-Mitglied noch immer in die Mutter seiner Kinder verliebt ist, verriet er nun auf eine besondere Art und Weise: Joe teilte ein Video von sich und Sophie, das süße Ausschnitte aus ihrem gemeinsamen Leben zeigt.

Auf Instagram veröffentlichte der Schauspieler einen kurzen Clip mit einigen Highlights aus der Zeit mit seiner Frau. In diesem bekam man das Paar zum Beispiel kuschelnd im Bett, auf einem Auto posierend oder mit dem Babybauch der Game of Thrones-Darstellerin zu sehen. Auch einige Schnappschüsse von ihren zwei Hochzeiten – wovon eine sogar in Las Vegas stattgefunden hat – werden in dem Video abgespielt. Zu den vielen aneinandergereihten Aufnahmen schrieb Joe: "Wir haben ganz unten angefangen und jetzt sind wir hier..."

Die Fans reagierten begeistert auf Joes Liebeserklärung an seine Sophie! So kommentierte ein User den Beitrag mit folgenden Worten: "Ihr hättet mich an einem Freitagmorgen nicht so sehr zum Weinen bringen müssen, aber okay." Ein anderer Follower schrieb: "Ihr zwei seid zu bezaubernd."

Instagram / sophiet Joe Jonas und Sophie Turner

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Mai 2022

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner beim Louis Vuitton Parfum Dinner

