Süß: Chris Hemsworth macht seiner Elsa eine Liebeserklärung

Chris Hemsworth (38) und Elsa Pataky (46) scheinen noch so verliebt zu sein wie am ersten Tag. 2010 gab sich das Paar in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Zwei Jahre später kam dann ihre erste Tochter India Rose zur Welt, der 2014 zwei kleine Brüder folgten. Im Netz bringt der Marvel-Superheld auch immer wieder seine Liebe zu seiner Frau und seinen Kindern zum Ausdruck, beispielsweise in Form gemeinsamer Fotos. Anlässlich ihres Geburtstages widmete Chris Elsa nun einige zärtliche Worte.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der australische Hottie ein Schwarz-Weiß-Foto, das augenscheinlich von den Dreharbeiten zu seinem neuen Film Thor: Love and Thunder stammt. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an diese wunderbare Frau!", begann der dreifache Vater in seinem Post zu schreiben. Anschließend bedankte sich der Men in Black: International-Darsteller bei der Schauspielerin dafür, dass sie immer sein "Fels in der Brandung" sei, "auf dem ich sitzen kann, aber viel bequemer". "Ich liebe dich, Elsa", beendete Chris seinen romantischen Post.

Im vergangenen Monat hatte Chris in einem Interview mit The Daily Telegraph bereits von seinem Familienleben mit der frischgebackenen 46-Jährigen geschwärmt. "Es ist toll und ich könnte nicht glücklicher sein. Wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, wo ich gerne hinmöchte – wäre das die Antwort gewesen", erzählte er damals. Gemeinsam leben die Eltern mit ihren Kindern in Byron Bay an der östlichen Küste Australiens.

Instagram / elsapatakyconfidential Elsa Pataky und Chris Hemsworth

Getty Images Chris Hemsworth, Elsa Pataky und ihre Kinder Sasha und Tristan bei der "Thor"-Premiere in Sydney

Instagram / chrishemsworth Elsa Pataky und Chris Hemsworth

