Sylvie Meis' Sohn Damian turtelt mit Freundin im Urlaub

Damian van der Vaart (16) scheint auf Wolke sieben zu schweben. Im vergangenen Monat hatte Sylvie Meis (44) mithilfe eines Schnappschusses im Netz bekannt gegeben, dass ihr Sohn frisch verliebt sei. Doch seitdem zeigte sich der Promi-Spross auf seinem Profil nur selten mit seiner Herzdame Laerke Wiktoria Wendel. Jetzt macht das Paar allerdings eine kleine Ausnahme: Im Netz turtelten Damian und seine Laerke nun verliebt im Urlaub.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 16-Jährige ein Foto, das sie zusammen mit Damian zeigt. Gemeinsam sitzen die Turteltauben auf einem Stand-up-Paddle-Board und Laerke hat die Arme liebevoll um den gebürtigen Niederländer gelegt. Offensichtlich befindet sich das Paar gerade im Urlaub, wo es nicht nur die gemeinsame Zeit, sondern auch die Sonne zu genießen scheint. Das Foto kommentierte die Blondine zudem mit einem weißen Herz-Emoji und der Zahl Acht.

Womöglich gibt dies Aufschluss darüber, wie lange Damian schon in festen Händen ist. Im Mai hatte die Beauty in ihrer Story beispielsweise einen Schnappschuss des Mittelfeldspielers geteilt, zu dem sie "Sechs Monate" geschrieben hatte. Gut möglich also, dass Laerke mit ihrem Post die achtmonatige Beziehung mit Damian feiert.

Instagram / laerke.wiktoria Damian van der Vaart und Laerke Wiktoria Wendel im Juli 2022

Instagram / laerke.wiktoria Damian van der Vaart und Laerke Wiktoria Wendel

Instagram / sylviemeis Laerke Wiktoria Wendel und Sylvie Meis

