So süß gratuliert Nick Jonas seiner Priyanka zum Geburtstag

Nick Jonas (29) macht Priyanka Chopra (40) eine süße Liebeserklärung. Seit 2018 sind der Musiker und die Schauspielerin glücklich verheiratet. Im Januar gab das Traumpaar dann bekannt: Sie sind zum ersten Mal Eltern geworden. Dank einer Leihmutter krönte Malti Marie das Glück der beiden. Gestern feierte die Mutter einer Tochter ihren 40. Geburtstag. Zu diesem Anlass widmete Nick Priyanka rührende Worte im Netz.

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 29-Jährige süße Schnappschüsse von sich mit der Baywatch-Darstellerin. Neben einem Knutschfoto der beiden am Strand ist Priyanka offenbar beim Feiern zu sehen. Außerdem posiert Nick mit einem Handtuch, auf dem der Name seiner Liebsten steht, sowie der Titel "Juwel vom Juli". Unter dem Post fand er weitere liebevolle Worte für seine Frau."Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an mein Herz, das Juwel vom Juli. Ich fühle mich so geehrt, mit dir auf dieser verrückten Reise durch das Leben zu sein. Ich liebe dich", schrieb der Jonas Brothers-Sänger.

Wie happy das Paar miteinander ist, hat auch Priyanka neulich auf ihrer Instagram-Seite gezeigt. Ende Juni teilte sie eine Reihe Fotos und Videos aus ihrem gemeinsamen Urlaub auf den Turks- und Caicosinseln. Das Selfie mit Nick ist dabei besonders süß geworden. Vor dem Sonnenuntergang drückt die Beauty ihrem Liebsten einen Schmatzer auf die Wange.

Anzeige

Instagram / nickjonas Nick Jonas, Musiker

Anzeige

Instagram / nickjonas Priyanka Chopra und Nick Jonas

Anzeige

Instagram / nickjonas Priyanka Chopra im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de