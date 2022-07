Nick Jonas verrät: So macht sich Baby Malti nach Frühgeburt!

Nick Jonas (29) gibt ein Baby-Update! Im Januar verkündeten er und seine Frau Priyanka Chopra (39) wunderschöne Neuigkeiten: Sie sind dank einer Leihmutter zum allerersten Mal Eltern geworden. Details über ihr kleines Wunder hielten die beiden längere Zeit geheim. Dann verrieten sie aber: Sie sind stolze Eltern einer Tochter, die auf den Namen Malti Marie hört. Die Kleine hatte allerdings keinen leichten Start und kam als Frühchen zur Welt! Wie macht sich Malti seitdem?

Im Interview mit Entertainment Tonight plauderte der Neu-Papa nun ein wenig aus dem Nähkästchen. Die kleine Malti entwickle sich prächtig – nach ihrer Geburt hatte sie fast 100 Tage auf einer Neugeborenen-Station beobachtet werden müssen. Somit war es anfangs nicht leicht für sie, doch Nick versicherte, dass nach sechs Monaten nun alles gut sei. "Malti ist unglaublich. Es bereitet mir sehr viel Freude", schwärmte der Sänger.

Seine Gattin teilte via Instagram zudem einen weiteren Schnappschuss mit ihrem gemeinsamen Töchterchen. Bei einem Spaziergang im Wald machte Priyanka mit einer Freundin und deren Baby an einem Fluss halt – die süße Malti hatte die Schauspielerin in einem Tragetuch mit im Schlepptau.

