Bekommt "Bauer sucht Frau International"-Steffi ein Baby?

Wagen die beiden schon den nächsten Schritt? Justin lernte Steffi bei Bauer sucht Frau International kennen und lieben. Zwischen den beiden sprühten die Funken sogar so sehr, dass sich die Arzthelferin aus Österreich schon nach wenigen Monaten dazu entschied, zu ihrem Landwirt ins Elsass zu ziehen. Wegen neuer Bilder kam jetzt sogar der Verdacht auf, dass Steffi und Justin bereits Nachwuchs erwarten könnten!

Steffi postete auf Instagram eine Bilderreihe, in der einige von ihren und Justins glücklichen Momente zu sehen sind. So zeigen ein paar der Fotos Auszüge von den beiden während ihres ersten Dates. Doch das letzte Bild tanzt etwas aus der Reihe und wirft die Frage auf: Erwarten die beiden etwa ein Kind? Denn Steffi postete ein Lebkuchenherz, auf dem einige Störche zu sehen sind, weshalb man dahinter eine versteckte Botschaft vermuten könnte – Störche stehen ja bekanntlich für Nachwuchs! Ihrem Beitrag fügte die 35-Jährige auch noch kryptisch Worte hinzu: "Der Moment als unser Glück begann… Halte die Sterne der besonderen Momente im Leben fest."

Die Fans sahen das letzte Bild definitiv als einen Hinweis an. So kommentierte ein User den Beitrag mit: "Einfach herrlich. Störche auf dem Herz. Ist das eine versteckte Botschaft? Ich würde es euch von ganzem Herzen gönnen." Ein anderer Follower sprach schon einmal seine Glückwünsche gegenüber dem Paar aus: "Freu mich so für euch und hab so mitgefiebert. Alles, alles Liebe für euch!"

Instagram / stefanie___34 Steffi und Justin von "Bauer sucht Frau International" in Österreich im Juni 2022

Instagram / stefanie___34 Steffi und Justin im Oktober 2021 in Northeim

Instagram / stefanie___34 Stefanie, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin 2022

