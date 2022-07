Projekt oder Kind? Gülcan Kamps teasert "Baby Nummer 2" an

Erwartet Gülcan Kamps (39) etwa erneut Nachwuchs? Im Dezember des vergangenen Jahres ging für die Moderatorin ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung: Sie und Ehemann Sebastian durften ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen heißen. In ihrer neuen Rolle als Mama geht die TV-Bekanntheit richtig auf und das zeigt sie auch gerne ihren Fans im Netz. Doch jetzt sorgte Gülcan mit einem Posting bei ihren Followern für Verwunderung – ist sie etwa wieder schwanger?

"Vorhang auf für Baby Nummer zwei. Im Herbst ist es so weit", verkündete die 39-Jährige auf Instagram. Mit dieser Ankündigung sorgte sie bei ihren Followern jedoch für Verwirrung. "Menschenbaby oder Tierbaby? Egal, Glückwunsch", kommentierte ein Fan den Beitrag. "Ich denke, sie meint eher ein 'Projekt'-Baby...", äußerte ein weiterer Bewunderer der gebürtigen Türkin.

Dass es sich bei dem angeteaserten Baby um ein Projekt handeln könnte, ist keineswegs abwegig. Denn bereits im Mai kündigte Gülcan an: Sie kehrt wieder in den Arbeitsalltag zurück. Von ihrem ersten Arbeitstag nach der Babypause berichtete sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story: "Es ist sehr ungewohnt und ich merke, dass ich heute etwas nervöser bin."

Was denkt ihr – handelt es sich bei Gülcans "Baby Nummer 2" um ein Projekt oder ein Kind? Eindeutig ein Projekt! Ich kann mir schon vorstellen, dass sie erneut Nachwuchs erwartet...



