So süß hat Barbara Meiers Mann von seinem Babyglück erfahren

Die beiden erleben alles zusammen! Barbara Meier (35) und ihr Mann Klemens Hallmann sind seit 2019 verheiratet, ein Jahr später krönte Töchterchen Marie-Therese ihr Glück. Jetzt werden die beiden ein zweites Mal Eltern und warten voller Vorfreude auf ihren Nachwuchs. Dennoch ist es dem Model sehr wichtig, sich auch noch Zeit für Zweisamkeit mit ihrem Partner freizuräumen. Barbara verriet Promiflash, wie sie ihrem Klemens von der zweiten Schwangerschaft erzählt hat.

"Beim ersten Mal habe ich das alles selbst beobachtet und herausgefunden und habe ihm dann ein kleines Geschenk gemacht, wo auch der Test mit eingebunden war", berichtete sie im Promiflash-Interview zu ihrer zweiten Grüner-Knopf-zertifizierten Kollektion mit Lidl von ihrer ersten Schwangerschaft. Dieses Mal sei jedoch alles anders gelaufen: "Wir haben beschlossen, wir wollen den Moment gemeinsam haben." Deshalb habe Klemens auch schon beim ersten Test direkt mit Barbara gebangt. "Wir haben gemeinsam voller Spannung auf das Ergebnis gewartet. Es war sehr schön, dass wir das gemeinsam erlebt haben", schwärmte sie.

Barbara möchte sowieso, dass ihr Liebster schon in der Schwangerschaft jeden Moment mit dem Kind miterlebt. "Er soll so viel es geht mitkriegen, auch wenn er rein biologisch am Anfang nicht so viel von dem Kind hat wie die Mama", erklärte sie. Jede Situation, bei der Klemens dabei sein könne, sei der Germany's next Topmodel-Siegerin von 2007 sehr wichtig.

Barbara Meier im Juli 2022

Barbara Meier und Klemens Hallmann, August 2021

Barbara Meier, Model und Schauspielerin

